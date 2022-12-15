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В Хызы автомобиль насмерть сбил велосипедиста

В Хызы автомобиль насмерть сбил велосипедиста В Хызинском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста.
Происшествия
15 декабря 2022 г. 09:31
В Хызы автомобиль насмерть сбил велосипедиста

В Хызинском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста.

Как стало известно Report, инцидент произошел 14 декабря на отрезке дороги Баку-Губа-граница с Дагестаном, пролегающем по территории Хызинского района.

Так, автомобиль марки Mitsubishi L 200, за рулем которого находился Бабаев Сафа Везир оглу (1973 г.р.), двигаясь по отремонтированному, но не введенному в эксплуатацию отрезку дороги, сбил велосипедиста Алиева Алирзу Агарза оглу (1963 г.р.), в результате чего тот скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Xızıda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb

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