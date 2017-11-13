В Хызы ANAMA обнаружило 168 единиц невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) совместно с министерством чрезвычайных ситуаций и министерством внутренних дел после взрыва на складе боеприпасов в N-ой воинской части министерства обороны в Хызынском районе продолжают совместные операции по очистке территории.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, была осмотрена территория воинской части, где произошел взрыв. Было онаружено и изъято 168 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 263 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 367 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 820 900 кв. м (82.09га) территории.

В общей сложности, за 67 дня было обнаружено 15109 единицы невзорвавшихся снарядов (PHS), 7483 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 65 011 кг воспламеняющихся средств. Как результат, 64 563 485 кв.м (6 456 га) территории проверено.

Кроме этого, среди 8 868 жителей поселка Гилязи, сел Ситалчай, Йени Яшма и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.