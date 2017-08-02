 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Хырдалане желающая стать певицей женщина ранила мужа ножом

    Садиг Исмайлов получил два ножевых ранения от жены

    Абшерон. 2 августа. REPORT.AZ/ В Хырдалане произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, инцидент имел место в массиве Гушчулуг.

    Садиг Исмайлов 1982 г.р. получил два ножевых ранения от жены. Причиной этого стал спор между С. Исмайловым и его супругой.

    Согласно показаниям потерпевшего, причиной спора стало желание его супруги стать певицей. С. Исмайлов воспротивился этому решению жены. В результате между сторонами произошла драка. Получивший ранения в драке мужчина был госпитализирован.

    Факт расследуется.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi