В Хырдалане желающая стать певицей женщина ранила мужа ножом

Абшерон. 2 августа. REPORT.AZ/ В Хырдалане произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент имел место в массиве Гушчулуг.

Садиг Исмайлов 1982 г.р. получил два ножевых ранения от жены. Причиной этого стал спор между С. Исмайловым и его супругой.

Согласно показаниям потерпевшего, причиной спора стало желание его супруги стать певицей. С. Исмайлов воспротивился этому решению жены. В результате между сторонами произошла драка. Получивший ранения в драке мужчина был госпитализирован.

Факт расследуется.