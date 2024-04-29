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В Хырдалане задержан мужчина, подозреваемый в убийстве супруги

В Хырдалане задержан мужчина, подозреваемый в убийстве супруги В Хырдалане 50-летний мужчина задержан по подозрению в умышленном убийстве своей супруги.
Происшествия
29 апреля 2024 г. 09:16
В Хырдалане задержан мужчина, подозреваемый в убийстве супруги

В Хырдалане 50-летний мужчина задержан по подозрению в умышленном убийстве своей супруги.

Об этом сообщили Report в прокуратуре Абшеронского района.

Информация о убийстве Севиндж Ахмедагаевой (1976 г.р.) от ножевых ранений поступила в прокуратуру 28 апреля около 21 часа.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что женщину убил ее супруг Лачын Ахмадагаев (1974 г.р.).

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, Ахмедагаев задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время проводится предварительное следствие.

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Версия на азербайджанском языке Arvadını qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

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