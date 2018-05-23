В Хырдалане вошедший в автобус вооруженный пассажир пригрозил открыть огонь, но был обезврежен

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов обезвредили вооруженного человека, который вел себя в автобусе неподобающим образом.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, 22 мая примерно в 22:00 работник службы охраны ЗАО “Азербайджанское телевидение и радиовещание”, сержант полиции Джошгун Садыгов, возвращаясь с работы, сел на автобус №135 возле станции метро “Мемар Аджеми”.

Проехав несколько остановок, в автобус сел некий человек, привлекший внимание остальных пассажиров своим неэтичным поведением. Дж.Садыгов, будучи в гражданском, попросил пассажира вести себя подобающим образом. Однако пассажир, находясь в нетрезвом состоянии, подошел к женщине в автобусе и позволил себе непристойные действия. В этот момент между ним и мужчиной, находившимся возле той пассажирки, вспыхнул конфликт. Они сошли с автобуса на одной из остановок в Хырдалане. В порыве гнева, пьяный мужчина выхватил из-под пиджака пистолет, пригрозив открыть огонь. Увидевший это Дж.Садыгов вмешался в конфликт, и вырвал пистолет из рук мужчины.

Об инциденте было сообщено на номер 102 МВД Азербайджана. Дж.Садыгов передал задержанного и изъятый у него пистолет “Наган” с семью патронами прибывшим на место сотрудникам Абшеронского РУП и 10-го подразделения полка оперативного реагирования.Задержанным оказался житель Хырдалана, ранее судимый Шахин Садыгов.