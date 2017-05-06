В Хырдалане воры подожгли дом - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе воры подожгли одноэтажный четырехкомнатный жилой дом.

Как сообщает Report, об этом заявил владелец дома Васиф Гурбанов.

Происшествие зарегистрировано минувшей ночью на территории города Хырдалан, известного как "Medkolon". Жилой дом сгорел дотла.

В. Гурбанов сообщил, что во время происшествия дома никого не было. Пострадавший утверждает, что это мог быть умышленный поджог.

По его словам, железная решетка перерезана особым способом, а это говорит о том, что неизвестные проникли в дом для совершения кражи, а потом, чтобы замести следы, совершили поджог. Он также отметил, что подобный инцидент произошел и в феврале этого года. Лица совершили кражу из дома денег и золота, а затем сожгли дом. Но распространение огня было своевременно предотвращено.

Сотрудникам Государственной службы пожарной охраны министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) удалось предотвратить распространение огня на другие частные жилые дома. Расследуются причины пожара.

На место происшествия были привлечены сотрудники Абшеронского РУП.

По факту наряду с Государственной противопожарной службой МЧС расследование ведут и сотрудники Абшеронского РУП.