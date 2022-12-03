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В Хырдалане в многоэтажном жилом доме произошел взрыв

В Хырдалане в многоэтажном жилом доме произошел взрыв В городе Хырдалане Абшеронского района произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
Происшествия
3 декабря 2022 г. 12:38
В Хырдалане в многоэтажном жилом доме произошел взрыв

В городе Хырдалане Абшеронского района произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска.

Было установлено, что в ванной комнате двухкомнатной квартиры, расположенной на 3-м этаже семнадцатиэтажного жилого дома, произошел взрыв водонагревателя марки “Аристон".

В результате взрыва никто не пострадал.

В связи с инцидентом проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXırdalanda çoxmərtəbəli yaşayış binasında partlayış olub

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