В Хырдалане в многоэтажном жилом доме произошел взрыв

В городе Хырдалане Абшеронского района произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска.
Было установлено, что в ванной комнате двухкомнатной квартиры, расположенной на 3-м этаже семнадцатиэтажного жилого дома, произошел взрыв водонагревателя марки “Аристон".
В результате взрыва никто не пострадал.
В связи с инцидентом проводится расследование.