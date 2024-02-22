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В Хырдалане в квартире произошел взрыв, есть пострадавший

В Хырдалане в квартире произошел взрыв, есть пострадавший В Хырдалане в квартире произошел взрыв, пострадал 1 человек.
Происшествия
22 февраля 2024 г. 18:31
В Хырдалане в квартире произошел взрыв, есть пострадавший

В Хырдалане в квартире произошел взрыв, пострадал 1 человек.

Как сообщает Report, на горячую линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в квартире на территории города Хырдалана в Абшеронском районе.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.

Установлено, что на балконе трехкомнатной квартиры на 10 этаже двенадцатиэтажного жилого дома, по предварительной версии, в результате утечки бытового газа взорвался отопительный котел (комби).

Ударная волна выбила оконную раму и стекла, пострадал 1 человек.

Сотрудники МЧС приняли соответствующие меры безопасности на территории.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXırdalanda mənzildə partlayış olub, 1 nəfər xəsarət alıb

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