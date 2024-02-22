В Хырдалане в квартире произошел взрыв, есть пострадавший

В Хырдалане в квартире произошел взрыв, пострадал 1 человек.
Как сообщает Report, на горячую линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в квартире на территории города Хырдалана в Абшеронском районе.
На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.
Установлено, что на балконе трехкомнатной квартиры на 10 этаже двенадцатиэтажного жилого дома, по предварительной версии, в результате утечки бытового газа взорвался отопительный котел (комби).
Ударная волна выбила оконную раму и стекла, пострадал 1 человек.
Сотрудники МЧС приняли соответствующие меры безопасности на территории.
По факту проводится расследование.