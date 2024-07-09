О нас

В Хырдалане в квартире обнаружено тело

В Хырдалане в квартире обнаружено тело В городе Хырдалан Абшеронского района в квартире обнаружено тело.
Происшествия
9 июля 2024 г. 22:04
В Хырдалане в квартире обнаружено тело

В городе Хырдалан Абшеронского района в квартире обнаружено тело.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация, что в городе Хырдалан Абшеронского района один человек оказался за закрытой дверью в беспомощном положении.

По вызову были задействованы соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.

Они с использованием специальных средств вскрыли входную дверь и передали по назначению обнаруженное в квартире тело одного человека.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xırdalanda mənzildə meyit aşkarlanıb

Другие новости из категории

В Шамкире двухлетний ребенок скончался при наезде автмобиля
В Шамкире двухлетний ребенок скончался при наезде автмобиля
9 июля 2024 г. 21:39
Завтра в Исмаиллы возникнут перебои в водоснабжении
Завтра в Исмаиллы возникнут перебои в водоснабжении
9 июля 2024 г. 20:54
В Баку приостановили работу известного заведения после видео в соцсетях о бродящей на его кухне крысе
ФотоВ Баку приостановили работу известного заведения после видео в соцсетях о бродящей на его кухне крысе
9 июля 2024 г. 17:09
Задержан виновник пожара в столичной поликлинике
Задержан виновник пожара в столичной поликлинике
9 июля 2024 г. 15:33
В Хырдалане по подозрению в мошенничестве задержаны двое мужчин
В Хырдалане по подозрению в мошенничестве задержаны двое мужчин
9 июля 2024 г. 11:59
В Тертере перевернулся автомобиль, погиб пассажир 
В Тертере перевернулся автомобиль, погиб пассажир 
9 июля 2024 г. 09:47
Возле моста Биня автомобиль насмерть сбил пешехода
Возле моста Биня автомобиль насмерть сбил пешехода
9 июля 2024 г. 09:27
В Баку 11-летний ребенок пострадал в ДТП
В Баку 11-летний ребенок пострадал в ДТП
9 июля 2024 г. 09:22
Пожар в Наримановском районе Баку потушен
Пожар в Наримановском районе Баку потушен
9 июля 2024 г. 08:57
В Баку автомобиль сбил 38-летнего пешехода
В Баку автомобиль сбил 38-летнего пешехода
9 июля 2024 г. 08:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi