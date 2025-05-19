В Хырдалане в детском развлекательном центре выявлены недочеты

В городе Хырдалане в детском развлекательном центре были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также имущественным интересам государства.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Согласно информации, на объекте отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, центр не был обеспечен первичными средствами пожаротушения, внешние и внутренние стены объекта покрыты горючими облицовочными материалами, а недвижимое имущество не застраховано в соответствии с законом "Об обязательном страховании".
С учетом вышеизложенного было принято решение о приостановке деятельности детского развлекательного центра, копия решения вручена представителю объекта.