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В Хырдалане в детском развлекательном центре выявлены недочеты

В Хырдалане в детском развлекательном центре выявлены недочеты В городе Хырдалане в детском развлекательном центре были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также имущественным интересам государства.
Происшествия
19 мая 2025 г. 14:50
В Хырдалане в детском развлекательном центре выявлены недочеты

В городе Хырдалане в детском развлекательном центре были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также имущественным интересам государства.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, на объекте отсутствовала ​​автоматическая пожарная сигнализация, центр не был обеспечен первичными средствами пожаротушения, внешние и внутренние стены объекта покрыты горючими облицовочными материалами, а недвижимое имущество не застраховано в соответствии с законом "Об обязательном страховании".

С учетом вышеизложенного было принято решение о приостановке деятельности детского развлекательного центра, копия решения вручена представителю объекта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXırdalanda uşaq əyləncə mərkəzində nöqsanlar aşkarlanıb, fəaliyyəti dayandırılıb

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