О нас

В Хырдалане у наркоторговца изъяли более 13 кг марихуаны

В Хырдалане у наркоторговца изъяли более 13 кг марихуаны В Хырдалане задержан житель Гейчайского района Ровшана Ибрагимова, занимавшийся незаконным сбытом наркотических средств.
Происшествия
16 декабря 2023 г. 13:49
В Хырдалане у наркоторговца изъяли более 13 кг марихуаны

В Хырдалане задержан житель Гейчайского района Ровшана Ибрагимова, занимавшийся незаконным сбытом наркотических средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).

В ходе досмотра автомобиля задержанного было изъято более 13 кг марихуаны и опиума, 890 таблеток метадона и 75 гр. опиума

Ибрагимов был задержан сотрудниками Управления полиции Абшеронского района на основе поступившей оперативной информации.

Задержанный рассказал, что получил наркотики от гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети Instagram.

По факту продолжается расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXırdalanda narkotik satan şəxsdən 13 kiloqramdan artıq marixuana və tiryək aşkar edilib

Другие новости из категории

На дороге Алят-Астара произошло ДТП, есть погибший и раненый
На дороге Алят-Астара произошло ДТП, есть погибший и раненый
16 декабря 2023 г. 12:49
Дорожная полиция обратилась к водителям
Дорожная полиция обратилась к водителям
16 декабря 2023 г. 12:24
Попавшие в ДТП по дороге в Ханкенди сотрудники ПФЛ будут доставлены в Баку
Попавшие в ДТП по дороге в Ханкенди сотрудники ПФЛ будут доставлены в Баку
16 декабря 2023 г. 12:17
МВД обнародовало количество изъятого у граждан оружия и боеприпасов
МВД обнародовало количество изъятого у граждан оружия и боеприпасов
16 декабря 2023 г. 10:59
МВД и ГМС провели в Баку совместные мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией
ВидеоМВД и ГМС провели в Баку совместные мероприятия по борьбе с нелегальной миграцией
16 декабря 2023 г. 10:43
В Лянкяране задержали водителя, нарушившего общественный порядок под воздействием наркотиков
ФотоВ Лянкяране задержали водителя, нарушившего общественный порядок под воздействием наркотиков
16 декабря 2023 г. 09:54
В Гяндже задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков
В Гяндже задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков
16 декабря 2023 г. 06:37
В Хатаинском районе Баку столкнулись автомобили, пострадал один человек
В Хатаинском районе Баку столкнулись автомобили, пострадал один человек
16 декабря 2023 г. 06:22
В Баку 52-летний мужчина получил тяжелые травмы в ДТП
В Баку 52-летний мужчина получил тяжелые травмы в ДТП
16 декабря 2023 г. 00:27
В Сумгайыте возник пожар на рынке стройматериалов
В Сумгайыте возник пожар на рынке стройматериалов
15 декабря 2023 г. 23:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi