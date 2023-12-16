В Хырдалане у наркоторговца изъяли более 13 кг марихуаны

В Хырдалане задержан житель Гейчайского района Ровшана Ибрагимова, занимавшийся незаконным сбытом наркотических средств.

В Хырдалане задержан житель Гейчайского района Ровшана Ибрагимова, занимавшийся незаконным сбытом наркотических средств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).

В ходе досмотра автомобиля задержанного было изъято более 13 кг марихуаны и опиума, 890 таблеток метадона и 75 гр. опиума

Ибрагимов был задержан сотрудниками Управления полиции Абшеронского района на основе поступившей оперативной информации.

Задержанный рассказал, что получил наркотики от гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети Instagram.

По факту продолжается расследование.