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В Хырдалане произошел взрыв, из-под завалов извлечены 2 человека

В Хырдалане произошел взрыв, из-под завалов извлечены 2 человека Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило официальную информацию о взрыве в городе Хырдалан.
Происшествия
25 января 2021 г. 19:45
В Хырдалане произошел взрыв, из-под завалов извлечены 2 человека

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило официальную информацию о взрыве в городе Хырдалан.

Как сообщили Report в МЧС , 25 января 2021 года на "горячую линию" 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о сопровождавшемся обвалом взрыве в районе 27-го квартала города Хырдалан.

"К месту происшествия незамедлительно были привлечены соответствующие силы МЧС. При оценке условий операции выяснилось, что взрыв произошел в двухэтажном частном жилом доме, от воздействия взрывной волны разбились стекла в близлежащих зданиях. Сотрудники МЧС оперативно спасли женщину и ребенка. Поисково-спасательная операция продолжается с учетом возможности нахождения человека или лиц, оказавшихся под завалами. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в информации.

19:11

В городе Хырдалан Абшеронского района произошел взрыв.

Как сообщает Report, на место происшествия привлечены пожарные.

Об инциденте будет дана дополнительная информация.

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