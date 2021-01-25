В Хырдалане произошел взрыв, из-под завалов извлечены 2 человека

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило официальную информацию о взрыве в городе Хырдалан.

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило официальную информацию о взрыве в городе Хырдалан.

Как сообщили Report в МЧС , 25 января 2021 года на "горячую линию" 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о сопровождавшемся обвалом взрыве в районе 27-го квартала города Хырдалан.

"К месту происшествия незамедлительно были привлечены соответствующие силы МЧС. При оценке условий операции выяснилось, что взрыв произошел в двухэтажном частном жилом доме, от воздействия взрывной волны разбились стекла в близлежащих зданиях. Сотрудники МЧС оперативно спасли женщину и ребенка. Поисково-спасательная операция продолжается с учетом возможности нахождения человека или лиц, оказавшихся под завалами. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в информации.

19:11

В городе Хырдалан Абшеронского района произошел взрыв.

Как сообщает Report, на место происшествия привлечены пожарные.

Об инциденте будет дана дополнительная информация.