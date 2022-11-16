При взрыве в жилом доме в Хырдалане пострадали 4 человека

На горячую линию МЧС «112» поступила первичная информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома в жилом комплексе AAAF Park города Хырдалан Абшеронского района.

В результате взрыва в жилом доме в Хырдалане Абшеронского района пострадали 4 человека.

Как сообщает корреспондент Report с места происшествия, во время происшествия пострадали мать и трое детей. Они были госпитализированы.

Отметим, что происшествие произошел в многоэтажном жилом доме.

22:22

При взрыве в жилом доме в Хырдалане пострадали 3 человека.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

На горячую линию министерства «112» поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме в городе Хырдалан Абшеронского района.

В связи с полученной информацией по вызову были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы Министерства и соответствующие аварийно-спасательные формирования Службы спасения особых рисков.

В ходе предварительной оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв, не повлекший за собой возгорания, произошел в квартире на 2 этаже четырнадцатиэтажного жилого дома жилого комплекса AAAF Park. В результате инцидента, по предварительной информации, 3 человека были госпитализированы с травмами, а 2 припаркованных во дворе автомобиля пострадали от удара взрывной волны.

Соответствующие меры безопасности были приняты на месте сотрудниками МЧС.

21:51

На горячую линию МЧС «112» поступила первичная информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома в жилом комплексе AAAF Park города Хырдалан Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

В связи с полученной информацией по вызову были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы Министерства и соответствующие аварийно-спасательные формирования Службы спасения особых рисков.

По предварительной информации, пожара нет.

Дополнительная информация будет предоставлена.