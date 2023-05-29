В Хырдалане произошел пожар, двое отравились

В городе Хырдалан Абшеронского района произошел пожар, два человека отравились продуктами горения.
Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что на электрическом щитке, расположенном на подземной автостоянке под восьмиэтажным жилым зданием, сгорели два счетчика и 5 п.м. кабелей.
У стоящего неподалеку автомобиля марки Hyundai от высокой температуры сгорели фары и отошел буфер. В результате возгорания два человека отравились продуктами горения. Остальная часть автомобиля и другие линии коммуникаций защищены от огня.
Пожар потушен.