В Хырдалане произошел пожар, двое отравились

В городе Хырдалан Абшеронского района произошел пожар, два человека отравились продуктами горения.

В городе Хырдалан Абшеронского района произошел пожар, два человека отравились продуктами горения.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на электрическом щитке, расположенном на подземной автостоянке под восьмиэтажным жилым зданием, сгорели два счетчика и 5 п.м. кабелей.

У стоящего неподалеку автомобиля марки Hyundai от высокой температуры сгорели фары и отошел буфер. В результате возгорания два человека отравились продуктами горения. Остальная часть автомобиля и другие линии коммуникаций защищены от огня.

Пожар потушен.