О нас

В Хырдалане произошел пожар, двое отравились

В Хырдалане произошел пожар, двое отравились В городе Хырдалан Абшеронского района произошел пожар, два человека отравились продуктами горения.
Происшествия
29 мая 2023 г. 10:07
В Хырдалане произошел пожар, двое отравились
google.az

В городе Хырдалан Абшеронского района произошел пожар, два человека отравились продуктами горения.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на электрическом щитке, расположенном на подземной автостоянке под восьмиэтажным жилым зданием, сгорели два счетчика и 5 п.м. кабелей.

У стоящего неподалеку автомобиля марки Hyundai от высокой температуры сгорели фары и отошел буфер. В результате возгорания два человека отравились продуктами горения. Остальная часть автомобиля и другие линии коммуникаций защищены от огня.

Пожар потушен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xırdalanda yanğın olub, 2 nəfər tüstüdən zəhərlənib

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi