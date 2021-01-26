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В Хырдалане под завалами обрушившегося дома остался ребенок

В Хырдалане под завалами обрушившегося дома остался ребенок До сих пор из-под завалов в целом спасены 6 человек и извлечено одно тело
Происшествия
26 января 2021 г. 10:16
В Хырдалане под завалами обрушившегося дома остался ребенок
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Аварийно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательные работы в частном двухэтажном жилом доме, расположенном в месте, именуемом 27-й квартал в городе Хырдалан Абшеронского района, где произошло обрушение в результате взрыва.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в МЧС Азербайджана.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы для спасения ребенка, оставшегося под завалами.

Под завалами предположительно осталась Фатима Мусаева 2012 г.р. Ее отец Вюсал Мусаев был извлечён с телесными повреждениями и госпитализирован. Также из-под завалов извлечено тело ее матери Айтен Мусаевой 1988 г.р.

До сих пор из-под завалов в целом спасены 6 человек и извлечено одно тело.

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