В Хырдалане перевернулся автобус, пострадали 9 человек - ВИДЕО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан Абшеронского района перевернулся маршрутный автобус №119.

Как сообщает Report, на место происшествие прибыли 12 бригад скорой помощи.

В результате ДТП пострадали девять человек, из них шесть мужчин и три женщины. Двух раненых в ДТП поместили в Республиканскую клиническую больницу, а еще 7 в Центральную клиническую больницу №1.

Состояние 63-летней женщины оценивается как тяжелое. Состояние других пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Баку автобус со школьниками попал в ДТП.