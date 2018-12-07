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    В Хырдалане перевернулся автобус, пострадали 9 человек - ВИДЕО

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан Абшеронского района перевернулся маршрутный автобус №119.

    Как сообщает Report, на место происшествие прибыли 12 бригад скорой помощи.

    В результате ДТП пострадали девять человек, из них шесть мужчин и три женщины. Двух раненых в ДТП поместили в Республиканскую клиническую больницу, а еще 7 в Центральную клиническую больницу №1. 

    Состояние 63-летней женщины оценивается как тяжелое. Состояние других пострадавших оценивается как удовлетворительное.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Ранее в Баку автобус со школьниками попал в ДТП.

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