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    В Хырдалане муж убил супругу

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование

    Сумгайыт. 9 января. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан совершено убийство.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент зарегистрирован на улице 20 Января.

    31-летний Эльгюн Агасенов нанес 24-летней супруге Ахире Надировой многочисленные смертельные ножевые ранения.

    Задержанный правоохранительными органами в качестве подозреваемого лица Э.Агасенов признался, что совершил убийство на почве ревности, когда пришел домой и увидел, что жена собирает приданое и хочет уйти.

    Отмечается об обращении А.Надировой в суд для развода.

    По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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