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В Хырдалане к спасательной операции привлечены специально обученные собаки

В Хырдалане к спасательной операции привлечены специально обученные собаки Под завалами предположительно осталась Фатима Мусаева 2012 г.р.
Происшествия
26 января 2021 г. 10:43
В Хырдалане к спасательной операции привлечены специально обученные собаки
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Аварийно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают поисково-спасательные работы в частном двухэтажном жилом доме, расположенном в месте, именуемом 27-й квартал в городе Хырдалан Абшеронского района, где произошло обрушение в результате взрыва.

Как сообщает Report, в операции задействованы 228 человек личного состава Службы спасения особого риска Министерства, 19 единиц техники и 4 специально обученные собаки, 20 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 3 единицы техники.

Под завалами предположительно осталась Фатима Мусаева 2012 г.р. Ее отец Вюсал Мусаев был извлечён с телесными повреждениями и госпитализирован. Также из-под завалов извлечено тело ее матери Айтен Мусаевой 1988 г.р.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXırdalanda xilasetmə əməliyyatına xüsusi təlim keçmiş itlər də cəlb olundu

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