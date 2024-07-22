В Хырдалане из-за пожара эвакуированы жители многоквартирного дома

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Г.Асланова в городе Хырдалан Абшеронского района.
Об этом Report сообщили в МЧС.
На место происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что горят электрические провода в шахте 14-этажного здания.
Благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС пожар был потушен в кратчайшие сроки.
В рамках мер безопасности жители дома были эвакуированы силами МЧС.