В Хырдалане из-за пожара эвакуированы жители многоквартирного дома

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Г.Асланова в городе Хырдалан Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в МЧС.

На место происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что горят электрические провода в шахте 14-этажного здания.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС пожар был потушен в кратчайшие сроки.

В рамках мер безопасности жители дома были эвакуированы силами МЧС.