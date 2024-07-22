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В Хырдалане из-за пожара эвакуированы жители многоквартирного дома

В Хырдалане из-за пожара эвакуированы жители многоквартирного дома
Происшествия
22 июля 2024 г. 19:07
В Хырдалане из-за пожара эвакуированы жители многоквартирного дома

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Г.Асланова в городе Хырдалан Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в МЧС.

На место происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что горят электрические провода в шахте 14-этажного здания.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС пожар был потушен в кратчайшие сроки.

В рамках мер безопасности жители дома были эвакуированы силами МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Xırdalanda 14 mərtəbəli binanın şaxtası boyunca elektrik naqilləri yanıb, sakinlər təxliyə edilib

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