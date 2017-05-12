В Хырдалане грузовой автомобиль учинил аварию, был поврежден бензобак, топливо пролилось на дорогу - ФОТО

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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе в месте, известном как Хырдаланский круг, в аварию попал грузовой автомобиль.

Как сообщает Report, 12-метровый грузовик марки MAN, предназначенный для перевозки автомобилей, врезался в железную перегородку на дороге.

От силы удара прорвало бензобак и топливо пролилось на дорогу.

Водитель в своих предварительных показаниях сотрудникам дорожной службы заявил, что причиной аварии стало то, что он уснул за рулем.

Отметим, что в момент аварии грузовой автомобиль был пустой.