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    В Хырдалане грузовой автомобиль учинил аварию, был поврежден бензобак, топливо пролилось на дорогу - ФОТО

    Водитель уснул за рулем и это стало причиной аварии© Report.az

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе в месте, известном как Хырдаланский круг, в аварию попал грузовой автомобиль.

    Как сообщает Report, 12-метровый грузовик марки MAN, предназначенный для перевозки автомобилей, врезался в железную перегородку на дороге.

    От силы удара прорвало бензобак и топливо пролилось на дорогу.

    Водитель в своих предварительных показаниях сотрудникам дорожной службы заявил, что причиной аварии стало то, что он уснул за рулем.

    Отметим, что в момент аварии грузовой автомобиль был пустой.

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