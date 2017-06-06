В Хырдалане 5-летний ребенок умер, упав с 7 этажа - ВИДЕО

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошел несчастный случай, в результате которого погиб ребенок.

Как сообщает Report, 5-летний ребенок скончался, упав с 7-го этажа одного из высотных зданий на проспекте Гейдара Алиева в городе Хырдалан.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса Absheron City. Приехавшая в гости к жильцам первого этажа одного из зданий вместе с семьей 5-летняя Асадова Марьям Вюсал гызы, оставшись без надзора, забралась на 7-й этаж и выпала из окна лестничной клетки.

По факту правоохранительными органами ведется расследование.