В Хырдалане 10 человек в доме отравились угарным газом

Массовое отравление угарным газом произошло в Абшеронском районе.
Дома от угарного газа отравились следующие: Калантарова Бановша Муса гызы (1956 г.р.), Гасанли Нурлана Гурбан гызы (1985 г.р.), Оруджева Арзу Магомед гызы (2001 г.р.), Калантарли Шакар Джейхун гызы (2008 г.р.), Новрузлу Нигяр Муса гызы (1992 г.р.), Новрузлу Шафига Султан гызы (2005 г.р.), Гасанова Сахиля Сахиб гызы (1988 г.р.), Калантарли Арзу Сулейман гызы (1974 г.р.), Калантарли Маил Гасанали оглы (2011 г.р.) и Калантарли Муса Гасанали оглы (2010 г.р.).
Пострадавших доставили в больницу на карете скорой помощи.