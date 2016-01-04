В Хыналыге крыша здания школы осела под тяжестью снега - ФОТО

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В селе Хыналыг Губинского района осела крыша средней общеобразовательной школы-интерната имени Руфата Калбиева. Как сообщает Report, причиной этого стал сильный снегопад. Событие произошло во внеурочное время, вследствие чего никто не пострадал.

Директор школы Анвар Мамедов сообщил Report, что осело примерно 20% крыши: "Это самый сильный снегопад за последние 10 лет".

Отметим, что дорога Губа-Хыналыг закрыта уже шесть дней. За последний месяц дорога закрывалась пять раз из-за сильного снегопада.