В Хыналыге автомобиль съехал в овраг, есть погибший

В селе Хыналыг Губинского района Азербайджана автомобиль съехал в овраг, есть погибший.

В селе Хыналыг Губинского района Азербайджана автомобиль съехал в овраг, есть погибший.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано 23 октября около 18:00 на 57-м километре дороги Губа-Хыналыг.

Гаджиев Шыхбаба Гюльбала оглу, 1974 года рождения, в туманную погоду на грунтовой дороге потерял управление транспортным средством марки "ВАЗ-2106", в результате чего автомобиль съехал в овраг. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, а пассажир - Лалаев Рауф Бадал оглу, 1978 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту в Губинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, проводится расследование.