О нас

В Хыналыге автомобиль съехал в овраг, есть погибший

В Хыналыге автомобиль съехал в овраг, есть погибший В селе Хыналыг Губинского района Азербайджана автомобиль съехал в овраг, есть погибший.
Происшествия
24 октября 2022 г. 09:41
В Хыналыге автомобиль съехал в овраг, есть погибший

В селе Хыналыг Губинского района Азербайджана автомобиль съехал в овраг, есть погибший.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано 23 октября около 18:00 на 57-м километре дороги Губа-Хыналыг.

Гаджиев Шыхбаба Гюльбала оглу, 1974 года рождения, в туманную погоду на грунтовой дороге потерял управление транспортным средством марки "ВАЗ-2106", в результате чего автомобиль съехал в овраг. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, а пассажир - Лалаев Рауф Бадал оглу, 1978 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту в Губинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xınalıqda avtomobil dərəyə aşıb, ölən var

Самое читаемое

Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
20 октября 2022 г. 23:08
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
Серия А: «Наполи» обыграл «Рому»
24 октября 2022 г. 00:45
МИД Азербайджана обратился к международному сообществу в связи с террором в Гяндже
МИД Азербайджана обратился к международному сообществу в связи с террором в Гяндже
17 октября 2022 г. 11:05
Джордж Дик: Поддерживаем Азербайджан в стремлении к миру и процветанию
Джордж Дик: Поддерживаем Азербайджан в стремлении к миру и процветанию
18 октября 2022 г. 11:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi