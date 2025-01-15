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В Худате задержан угонщик автомобиля

В Худате задержан угонщик автомобиля В Худате задержан мужчина, угнавший автомобиль марки "ВАЗ-2106".
Происшествия
15 января 2025 г. 13:26
В Худате задержан угонщик автомобиля

В Худате задержан мужчина, угнавший автомобиль марки "ВАЗ-2106".

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в Хачмазский районный отдел полиции поступила информация об угоне автомобиля.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий задержан совершивший угон житель Гусарского района Раман Мирзалиев. В ходе расследования также установлено, что он совершил кражу в одном из магазинов на территории Гусарского района.

По фактам возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Рамана Мирзалиева избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Xudatda avtomobil qaçıran şəxs həbs edilib

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