В Худате задержан угонщик автомобиля

В Худате задержан мужчина, угнавший автомобиль марки "ВАЗ-2106".

В Худате задержан мужчина, угнавший автомобиль марки "ВАЗ-2106".

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в Хачмазский районный отдел полиции поступила информация об угоне автомобиля.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий задержан совершивший угон житель Гусарского района Раман Мирзалиев. В ходе расследования также установлено, что он совершил кражу в одном из магазинов на территории Гусарского района.

По фактам возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Рамана Мирзалиева избрана мера пресечения в виде ареста.