В Худате столкнулись легковые автомобили, пострадали пять человек

В Худате произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали пять человек.
Как сообщает северное бюро Report, инцидент зарегистрирован на отрезке дороги Худат-Набрань, пролегающей по территории поселка Мугтадыр.
В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2105" телесные повреждения различной степени тяжести получили Сафаров Эльвин Махир оглу (1991 г.р.), Шахбазов Сеид Ильхам оглу 2000 г.р.), Мирзаев Ага Аладдин оглу (1999 г.р.), Шахвердиев Эльшад Химет оглу (1991 г.р.) и Алимурадов Айдын Малик оглу.
Пострадавшие были доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу.
По факту проводится расследование.