В Худате столкнулись легковые автомобили, пострадали пять человек

В Худате столкнулись легковые автомобили, пострадали пять человек

В Худате произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали пять человек.

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В Худате произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали пять человек. Как сообщает северное бюро Report, инцидент зарегистрирован на отрезке дороги Худат-Набрань, пролегающей по территории поселка Мугтадыр. В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2105" телесные повреждения различной степени тяжести получили Сафаров Эльвин Махир оглу (1991 г.р.), Шахбазов Сеид Ильхам оглу 2000 г.р.), Мирзаев Ага Аладдин оглу (1999 г.р.), Шахвердиев Эльшад Химет оглу (1991 г.р.) и Алимурадов Айдын Малик оглу. Пострадавшие были доставлены в Хачмазскую районную центральную больницу. По факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал