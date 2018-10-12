В Худате сбитый пешеход скончался в больнице

Хачмаз. 12 октября. REPORT.AZ/ Жителя села Чирнартала Хачмазского района в Худате сбил насмерть автомобиль.

Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел вчера вечером в городе Худат.

Жителя Хачмазского района Алмаса Газанфар оглу Гаджиева 1958 г.р. сбил автомобиль. На машине скорой помощи он был доставлен в Хачмазскую центральную районную больницу. Во время обследования выяснилось, что А.Гаджиев получил тяжелые телесные повреждения. Несмотря на усилия врачей, его спасти не удалось.

По факту в Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.