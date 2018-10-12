 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Худате сбитый пешеход скончался в больнице

    Хачмаз. 12 октября. REPORT.AZ/ Жителя села Чирнартала Хачмазского района в Худате сбил насмерть автомобиль.

    Как сообщает северное бюро Report, инцидент произошел вчера вечером в городе Худат.

    Жителя Хачмазского района Алмаса Газанфар оглу Гаджиева 1958 г.р. сбил автомобиль. На машине скорой помощи он был доставлен в Хачмазскую центральную районную больницу. Во время обследования выяснилось, что А.Гаджиев получил тяжелые телесные повреждения. Несмотря на усилия врачей, его спасти не удалось.

    По факту в Хачмазской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi