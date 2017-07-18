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    В Худате произошло ДТП с летальным исходом

    Факт расследуется

    Худат. 18 июля. REPORT.AZ/ В городе Худат произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает северное бюро Report, житель Баку Махир Муса оглу Дергяхи 1990 г.р. за рулем автомобиля марки Mercedes с государственным регистрационным номером 99 DH 457 сбил жителя губинского села Джими, велосипедиста Мохлета Бабаева 1990 г.р.

    Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. От полученных травм М.Бабаев скончался в медицинском учреждении.

    Факт расследуется. 

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