В Худате ликвидированы посты, установленные в связи с пожаром

Ликвидированы посты, созданные в связи с лесным пожаром в городе Худат Хачмазского района с целью обеспечения безопасного движения транспорта.

Ликвидированы посты, созданные в связи с лесным пожаром в городе Худат Хачмазского района с целью обеспечения безопасного движения транспорта.

По данным Северного бюро Report, пожар, произошедший на территории так называемого "4-го отделения" в городе Худат, на территории убранного зернового поля и лесного массива, полностью взят под контроль пожарными МЧС.

Пожар, возникший в лесном массиве, не представлял никакой опасности для находящихся поблизости жилых домов и других объектов.

Меры по тушению пожара продолжаются.