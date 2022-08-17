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В Худате ликвидированы посты, установленные в связи с пожаром

В Худате ликвидированы посты, установленные в связи с пожаром Ликвидированы посты, созданные в связи с лесным пожаром в городе Худат Хачмазского района с целью обеспечения безопасного движения транспорта.
Происшествия
17 августа 2022 г. 19:32
В Худате ликвидированы посты, установленные в связи с пожаром

Ликвидированы посты, созданные в связи с лесным пожаром в городе Худат Хачмазского района с целью обеспечения безопасного движения транспорта.

По данным Северного бюро Report, пожар, произошедший на территории так называемого "4-го отделения" в городе Худат, на территории убранного зернового поля и лесного массива, полностью взят под контроль пожарными МЧС.

Пожар, возникший в лесном массиве, не представлял никакой опасности для находящихся поблизости жилых домов и других объектов.

Меры по тушению пожара продолжаются.

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