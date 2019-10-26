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В Ходжавендском районе обнаружен неразорвавшийся пушечный снаряд - ФОТО

​В Ходжавендском районе обнаружен неразорвавшийся пушечный снаряд

Из call-центра "102" МВД Азербайджана в Агентство (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда на равнине Харамы Ходжавендского района.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с региональными сотрудниками МВД сразу же выехала на место происшествия.

С целью обеспечения безопасности названная территория была оцеплена полицией. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, был обнаружен 125-мм пушечный снаряд (OF-26) и в целях обезвреживания доставлены на центральный полигон.

Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 200 кв.м. Других опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.

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