В Ходжавенде задержан мужчина, незаконно собиравший различные предметы

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции (РОП), был задержан мужчина, незаконно собирающий различные предметы на территориях, освобожденных от оккупации и не полностью очищенных от взрывчатых веществ.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции (РОП), был задержан мужчина, незаконно собирающий различные предметы на территориях, освобожденных от оккупации и не полностью очищенных от взрывчатых веществ.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Ходжавендского РОП, несущие службу в селе Хунерли, задержали в порядке досмотра автомобиль марки "ВАЗ-2106", за рулем которого находился житель Физулинского района Везир Ибрагимов.

При досмотре автомобиля были обнаружены собранные с территории провода и другие предметы.

По факту в Ходжавендском РОП в отношении указанного лица был составлен протокол и передан в районный суд на рассмотрение. Решением суда он был арестован в административном порядке на 10 дней.