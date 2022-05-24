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В Ходжавенде задержан мужчина, незаконно собиравший различные предметы

В Ходжавенде задержан мужчина, незаконно собиравший различные предметы В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции (РОП), был задержан мужчина, незаконно собирающий различные предметы на территориях, освобожденных от оккупации и не полностью очищенных от взрывчатых веществ.
Происшествия
24 мая 2022 г. 12:03
В Ходжавенде задержан мужчина, незаконно собиравший различные предметы

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции (РОП), был задержан мужчина, незаконно собирающий различные предметы на территориях, освобожденных от оккупации и не полностью очищенных от взрывчатых веществ.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудники Ходжавендского РОП, несущие службу в селе Хунерли, задержали в порядке досмотра автомобиль марки "ВАЗ-2106", за рулем которого находился житель Физулинского района Везир Ибрагимов.

При досмотре автомобиля были обнаружены собранные с территории провода и другие предметы.

По факту в Ходжавендском РОП в отношении указанного лица был составлен протокол и передан в районный суд на рассмотрение. Решением суда он был арестован в административном порядке на 10 дней.

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Версия на азербайджанском языке Xocavənddə qanunsuz olaraq müxtəlif əşyalar toplayan şəxs həbs edilib

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