В Ходжавенде в поселке на 500 семей обнаружены 2 ракеты

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на территории Ходжавендского района в поселке на 500 семей были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

Как сообщили Report в ANAMA, информация об этом поступила из дежурного колл-центра «102» Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно информации, на основании полученной оперативной информации Специальная мобильная группа быстрого реагирования (АNАМА) совместно с сотрудниками полиции Ходжавендского района были незамедлительно направлены на место происшествия.

Специалисты Агентства совместно с сотрудниками полиции Ходжавендского района обследовали место происшествия. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены две ракеты PQ-7S. Для обезвреживания боеприпасы были перемещены в центр по уничтожению агентства.

На территории в 500 кв.м. вокруг найденных ракет был проведен визуальный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.