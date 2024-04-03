В Ходжавенде произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

В селе Джамият Ходжавендского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

В селе Джамият Ходжавендского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает карабахское бюро Report , причиной аварии стала неисправность тормозной системы микроавтобуса марки Mercedes. Водитель Панах Гулиев потерял управление, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили Вяфаля Сулейманова (тупая травма правого плеча), Вюсал Кербелаев (ушиб левого плеча), Афлатун Кербелаев (тупая травма грудной клетки), Сярвяр Фатуллаев (тупая травма правого плеча). Личности остальных пострадавших устанавливаются.

На момент происшествия в микроавтобусе находились 17 человек 8 из которых получили ранения.

Пострадавшие были госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.