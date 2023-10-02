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В Ходжавенде обнаружены взрывные устройства большой разрушительной силы

В Ходжавенде обнаружены взрывные устройства большой разрушительной силы Взрывные устройства большой разрушительной силы были обнаружены в нижней и боковых частях четырех мостов в Ходжавендском районе.
Происшествия
2 октября 2023 г. 15:18
В Ходжавенде обнаружены взрывные устройства большой разрушительной силы

Взрывные устройства большой разрушительной силы были обнаружены в нижней и боковых частях четырех мостов в Ходжавендском районе.

Как сообщает Report, об этом сообщается в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел и Агентства по разминированию (ANAMA).

Сообщается, что на заминированных мостах, расположенных вблизи жилых домов, центральной районной больницы, а также в отдельных жилых кварталах, обнаружены ящики с тротилом общим весом более 200 кг. Так, в нижней и боковых частях мостов были найдены коробки с 25 кг тротила в каждой с электрическим детонатором и несколько противотанковых мин ТМ-57 увеличивая радиуса и силы взрыва. Они были размещены с целью совершения смертоносного взрыва, массового уничтожения техники и людей.

Обнаруженные взрывные устройства были обезврежены сотрудниками Aгентства, обеспечена безопасность территории.

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