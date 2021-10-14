В Ходжавенде обнаружены танковые снаряды

Сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции регулярно проводят на освобожденных от оккупации территориях мероприятия по обнаружению боеприпасов.

Сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции регулярно проводят на освобожденных от оккупации территориях мероприятия по обнаружению боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе очередного мероприятия, проведенного на территории села Мамеддере, сотрудники Ходжавендского РОП обнаружили боеприпасы, принадлежавшие ВС Армении.

Обнаруженные 71 танковый снаряд осколочного типа и 64 взрывателя к ним были переданы по назначению.