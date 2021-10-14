В Ходжавенде обнаружены танковые снаряды

Сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции регулярно проводят на освобожденных от оккупации территориях мероприятия по обнаружению боеприпасов.
Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе очередного мероприятия, проведенного на территории села Мамеддере, сотрудники Ходжавендского РОП обнаружили боеприпасы, принадлежавшие ВС Армении.
Обнаруженные 71 танковый снаряд осколочного типа и 64 взрывателя к ним были переданы по назначению.