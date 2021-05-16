В Ходжавенде обнаружены оружие и боеприпасы

Сотрудники полиции продолжают соответствующие мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Сотрудники полиции продолжают соответствующие мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили Report из Бардинской региональной группы пресс-службы МВД, в ходе очередного мероприятия в местечке Учтепе Ходжавендского района, закрепленном за сотрудниками Лачинского районного отдела полиции, в покинутых военных пунктах были обнаружены и переданы по назначению 4 пулемета различного калибра, 1 противотанковый гранатомет, 5 ручных гранат, 17 автоматных магазинов и 600 патронов различного калибра.