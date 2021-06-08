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В Ходжавенде обнаружены оружие и боеприпасы - ВИДЕО

В Ходжавенде обнаружены оружие и боеприпасы - ВИДЕО На освобожденных территориях сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.
Происшествия
8 июня 2021 г. 10:37
В Ходжавенде обнаружены оружие и боеприпасы - ВИДЕО
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На освобожденных территориях сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

По информации, в ходе очередных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела полиции Ходжавендского района на освобожденных от оккупации территориях района, на брошенных армянами военных позициях были обнаружены и переданы по назначению 1 зенитно-ракетный комплекс "Игла", 15 ракет и 97 снарядов от минометов.

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Версия на английском языке Ammunition found in liberated territories of Khojavend district
Версия на азербайджанском языке Xocavənddə silah-sursat aşkarlandı - VİDEO

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