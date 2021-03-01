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В Ходжавенде обнаружены брошенные противником боеприпасы

В Ходжавенде обнаружены брошенные противником боеприпасы Сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции проводят регулярные рейды на территории района
Происшествия
1 марта 2021 г. 12:06
В Ходжавенде обнаружены брошенные противником боеприпасы

На освобожденных от оккупации в ходе Отечественной войны землях продолжаются мероприятия, направленные на выявление боеприпасов, брошенных убегающими армянским военнослужащими.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции проводят регулярные рейды на территории района, осматривают места, которые ранее использовались вражеской армией в качестве окопов и складов.

В ходе очередных таких мероприятий были обнаружены 1 противотанковая управляемая ракета, 6 ручных гранат различных марок, 2 гранатомета, учебная противотанковая мина и другие брошенные армянами боеприпасы.

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Версия на азербайджанском языке Xocavənddə düşmənin atıb qaçdığı silah-sursat aşkarlandı

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