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В Ходжавенде обнаружены брошенные противником боеприпасы

В Ходжавенде обнаружены брошенные противником боеприпасы На освобожденных от оккупации землях продолжаются мероприятия, направленные на выявление оружия и боеприпасов армянской армии.
Происшествия
8 марта 2021 г. 11:40
В Ходжавенде обнаружены брошенные противником боеприпасы

На освобожденных от оккупации землях продолжаются мероприятия, направленные на выявление оружия и боеприпасов армянской армии.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники Ходжавендского РОП совместно с представителями соответствующих структур проводят регулярные рейды с целью выявления и обезвреживания взрывчатых веществ.

В ходе очередного мероприятия сотрудниками РОП были обнаружены и изъяты брошенные армянскими военными 2 установки “Фогот”, 35 гранат, 171 снаряд различных типов, 8 050 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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Версия на азербайджанском языке Xocavənddə düşmənin atıb qaçdığı silah-sursat aşkarlandı

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