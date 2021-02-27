В Ходжавенде обнаружены брошенные противником боеприпасы

На освобожденных от оккупации в ходе Отечественной войны землях продолжаются мероприятия по выявлению брошенных армянской армией боеприпасов.

На освобожденных от оккупации в ходе Отечественной войны землях продолжаются мероприятия по выявлению брошенных армянской армией боеприпасов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции на освобожденной от оккупации административной территории района обнаружили значительное количество оружия и боеприпасов в землянках, ранее использовавшихся противником в качестве складов и складских помещений.

В ходе мероприятий были обнаружены и изъяты брошенные армянскими военнослужащими 7 автоматов “Калашников”, 2 пулемета, 2 снайперские винтовки, 1 гранатомет, магазины к автоматам и 2 527 пуль различных калибров.