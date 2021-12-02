В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы

11:50

Сотрудники полиции продолжают необходимые мероприятия с целью обнаружения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана оставленных при отступлении армянских военных объединений оружия и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередных контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, на оставленных армянскими военными объединениями позициях обнаружено и изъято оружие и боеприпасы.

Обнаруженные на территории 7 автоматов, 3 пулемета, 7 гранатометных снарядов, 8 ручных гранат, 4 взрывателя, 3 магазина и 5 435 патронов различного калибра и другие боеприпасы были переданы по назначению.