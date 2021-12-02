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В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы

В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы 11:50
Происшествия
2 декабря 2021 г. 12:07
В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами оружие и боеприпасы

Сотрудники полиции продолжают необходимые мероприятия с целью обнаружения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана оставленных при отступлении армянских военных объединений оружия и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередных контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, на оставленных армянскими военными объединениями позициях обнаружено и изъято оружие и боеприпасы.

Обнаруженные на территории 7 автоматов, 3 пулемета, 7 гранатометных снарядов, 8 ручных гранат, 4 взрывателя, 3 магазина и 5 435 патронов различного калибра и другие боеприпасы были переданы по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Xocavənddə ermənilərin atıb qaçdığı silah-sursat aşkarlanıb

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