В Ходжавенде обнаружены боеприпасы

Органы полиции и соответствующие структуры продолжают мероприятия по очистке освобожденных территорий Азербайджана от мин и других взрывчатых веществ, выявлению брошенного противником оружия и боеприпасов.

Органы полиции и соответствующие структуры продолжают мероприятия по очистке освобожденных территорий Азербайджана от мин и других взрывчатых веществ, выявлению брошенного противником оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате проведенных в последние дни профилактических и контрольных мероприятий на территории Ходжавендского района было обнаружено значительное количество боеприпасов на оставленных противником боевых позициях.

Кроме того, сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции обнаружили на территории села Мамеддере еще 28 артеллерийских и 2 танковых снаряда и передали их по назначению.