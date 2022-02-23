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В Ходжавенде обнаружено большое количество взрывчатых веществ

В Ходжавенде обнаружено большое количество взрывчатых веществ Сотрудниками правоохранительных органов проводятся интенсивные мероприятия по выявлению и обезвреживанию взрывчатых веществ на освобожденных территориях.
Происшествия
23 февраля 2022 г. 09:14
В Ходжавенде обнаружено большое количество взрывчатых веществ

Сотрудниками правоохранительных органов проводятся интенсивные мероприятия по выявлению и обезвреживанию взрывчатых веществ на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных Ходжавендским районным отделом полиции, на оставленных армянскими военными подразделениями позициях было обнаружено большое количество взрывных устройств.

Обнаружено и передано по назначению 146 различных типов снарядов, 5 различных типов гранат и 415 патронов различного калибра.

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