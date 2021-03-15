В Ходжавенде 41-летний мужчина подорвался на мине

В Ходжавендском районе 41-летний мужчина подорвался на мине.

В Ходжавендском районе 41-летний мужчина подорвался на мине.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

13 марта около 16 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что на освобожденной от оккупации территории Ходжавендского района Иман Бахшалиев (1980 г. р.) подорвался на мине.

Мужчине, занимавшемуся сельскохозяйственной деятельностью на указанной территории, оторвало правую ногу ниже лодыжки, он также получил другие многочисленные травмы.

По данному факту прокуратурой Ходжавендского района проводится расследование.