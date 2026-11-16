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    В Ходжасане женщина погибла под обрушившимся забором

    Происшествия
    • 16 ноября, 2026
    • 09:46
    В Ходжасане женщина погибла под обрушившимся забором

    В бакинском поселке Ходжасан в результате обрушения забора погибла 48-летняя женщина.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Соллар.

    На проходившую мимо Самиру Насир гызы Нуриеву (1978 г.р.) обрушился забор из строительного камня, ограждавший пустующий земельный участок.

    От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

    По факту в Бинагадинской районной прокуратуре ведется расследование.

    Несчастный случай Прокуратура Бинагадинского района
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