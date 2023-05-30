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В Ходжалы произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Ходжалы произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие В Ходжалы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
30 мая 2023 г. 21:52
В Ходжалы произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Ходжалы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом западному бюро Report сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, капитан полиции Эшгин Гасымов.

Так, в Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Бахарлы.

На место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники полиции.

В ходе предварительного расследование было установлено, что житель Физулинского района Намиг Гусейнов, 1970 года рождения, не справился с управлением, находясь за рулем грузовика HOVO, в результате чего автомобиль врезался в деревья на обочине дороги.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили водитель, а также пассажиры - житель Ярдымлинского района Ильгар Азизов, 1970 года рождения, житель Агдашского района Бахышов Мазаир, 1970 года рождения, и житель Уджарского района Вугар Мамедов, 1995 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы.

Другой пассажир, житель Джалилабадского района Арабов Логман, 1969 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм.

Расследования по факту продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Xocalıda avtomobil qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var 

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