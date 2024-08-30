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В Ходжалы оштрафовано юрлицо за отсутствие трудового договора с работниками

В Ходжалы оштрафовано юрлицо за отсутствие трудового договора с работниками Прокуратура Ходжалинского района провела расследование на основании жалоб граждан о нарушении трудовых прав работников в ООО Azadoğlu Group, осуществляющем деятельность на территории района.
Происшествия
30 августа 2024 г. 12:49
В Ходжалы оштрафовано юрлицо за отсутствие трудового договора с работниками

Прокуратура Ходжалинского района провела расследование на основании жалоб граждан о нарушении трудовых прав работников в ООО Azadoğlu Group, осуществляющем деятельность на территории района.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Ходжалинского района.

В ходе расследования было установлено, что указанное юридическое лицо привлекло несколько человек к выполнению строительных работ на территории района без заключения трудового договора.

Собранные материалы направлены на рассмотрение в суд и Государственную инспекцию труда при Министерстве труда и социальной защиты населения. Решением суда юридическое лицо было оштрафовано на 20 тыс. манатов, а решением Госинспекции должностное лицо Azadoğlu Group Фуад Джаббаров был оштрафован на 4 тыс. манатов

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Версия на азербайджанском языке Xocalıda işçiləri müqaviləsiz işlədən şirkət və rəhbəri cərimələnib

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