В Ходжалы оштрафовано юрлицо за отсутствие трудового договора с работниками

Прокуратура Ходжалинского района провела расследование на основании жалоб граждан о нарушении трудовых прав работников в ООО Azadoğlu Group, осуществляющем деятельность на территории района.

Прокуратура Ходжалинского района провела расследование на основании жалоб граждан о нарушении трудовых прав работников в ООО Azadoğlu Group, осуществляющем деятельность на территории района.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Ходжалинского района.

В ходе расследования было установлено, что указанное юридическое лицо привлекло несколько человек к выполнению строительных работ на территории района без заключения трудового договора.

Собранные материалы направлены на рассмотрение в суд и Государственную инспекцию труда при Министерстве труда и социальной защиты населения. Решением суда юридическое лицо было оштрафовано на 20 тыс. манатов, а решением Госинспекции должностное лицо Azadoğlu Group Фуад Джаббаров был оштрафован на 4 тыс. манатов