В Ходжалы обнаружены оружие и боеприпасы

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередных контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Бейлаганского межрайонного отдела охраны, вблизи служебного поста на территории села Чанагчы Ходжалинского района было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Обнаруженные на территории 1 пулемет, 3 автомата, 7 гранат различного вида, 1 снаряд гранатомета, 2 автоматных магазина и 269 патронов различного калибра были переданы по назначению.