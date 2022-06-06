В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков

Служба государственной безопасности (СГБ) и Государственная пограничная служба Азербайджана продолжают совместные оперативно-следственные мероприятия по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.

Служба государственной безопасности (СГБ) и Государственная пограничная служба Азербайджана продолжают совместные оперативно-следственные мероприятия по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации СГБ и ГПС.

На основании информации о том, что группа лиц, включающая и граждан Ирана, по предварительному сговору занималась незаконным оборотом наркотических средств, при перевозке 37 кг 550 грамм сушеной марихуаны в грузовом отсеке своего автомобиля задержан гражданин Азербайджана житель Сабирабадского района Аташов Рахим Гаджи оглу 1987 года рождения.

На государственной границе были задержаны граждане Исламской Республики Иран, Латиф Мехрибан Мохсен, 1966 года рождения, и Парса Джаффарлу Амрза Рамазан, 1980 года рождения, не имеющие при себе документов, удостоверяющих личность. Было установлено, что незаконно перейдя государственную границу они передали Рахиму Аташову в Имишлинском районе крупную партию наркотических средств.



Как стало известно, Латиф Мехрибан ранее был задержан в Азербайджане в 2008 году за те же деяния и приговорен к 15 годам лишения свободы. В 2014 году он был экстрадирован в страну, гражданином которой является, для отбывания оставшейся части наказания, однако продолжил совершать аналогичные преступные деяния после досрочного освобождения от наказания в Иране.



По возбужденному СГБ уголовному делу, Рахим Аташов обвиняется по статьям 206.3.2 (Контрабанда наркотических средств группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 и 234.4.3 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с целью сбыта).

Латиф Мехрибан и Амрза Парса Джаффарлу обвиняются по названным статьям и по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц, состоявших в предварительном сговоре) УК АР, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Проведение необходимых мероприятий по уголовному делу продолжается.