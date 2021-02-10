ГПС и полиция провели совместную операцию

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия

Продолжаются мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате проведенных 8 февраля погранично-охранных и оперативно-розыскных мероприятий удалось обнаружить и изъять из незаконного оборота 11 килограммов 710 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками отдела полиции Физулинского района на служебной территории погранзаставы "Горадиз" Пограничных войск близ села Арайатлы Физулинского района было замечено подозрительное поведение водителя автомобиля марки "ВАЗ-2107"с государственным номерным знаком 15-BJ-205, следовавшего по приграничной территории.

Подозреваемый предпринял попытку забрать спрятанный у обочины дороги пакет и был задержан при попытке скрыться, не подчинившись приказу остановиться. Также было установлено, что задержанный прибыл на место происшествия в автомобиле с членами своей семьи, чтобы замаскировать действия.

Установлено, что задержанным является житель Газахского района Мамедов Хайям Джамал оглу, 1982 года рождения, при осмотре пакета в нем были обнаружены и изъяты вещества, наподобие наркотических средств и психотропных веществ общим весом 9 килограммов 160 граммов.

В тот же день пограничным сторожевым судном, охранявшим госграницу на южном направлении Каспийского моря, были обнаружены и изъяты привязанные к морскому бую 2 мешка с веществом наподобие наркотических веществ общим весом 2 килограмма 550 граммов.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.